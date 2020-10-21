Chrome'dan, Çok Sayıda Sekme ile Çalışanları Sevindirecek Bir Yenilik Daha

Sekmeli gezinme, internet kullanıcıları için hem oldukça iyi bir seçenek, hem de bir bakıma bir lanet. Zira çok faza sekme açıldığında, neyin nerede olduğunu hatırlamak, bulmak oldukça zorlaşıyor. Chrome'un son sürümlerinde Google, sekme gruplama ve sekme kaydırma dahil olmak üzere çok sayıda açık sekmeyi yönetmeyi kolaylaştıran özelliği kademeli olarak kullanıma sunmuştu.
Google şimdi de belirli bir sekmeye gitmeyi kolaylaştıran yeni bir özelliği test ediyor. Bu yeni özellik sayesinde, açık sekmelerde arama yeteneğinden yararlanmak için bir eklenti yüklemek zorunda kalmayacaksınız. Şu anda sekmeler içinde arama sadece Chrome Canary for Windows için geçerli, ancak kurulum sırasında aktif olarak gelmiyor. Aktif hale getirildiğinde sekme çubuğunun sağında, + işaretinin yanında yeni bir düğme beliriyor.
Bu düğmeye tıkladığınızda bir arama menüsü açılıyor ve arama terimini yazdıkça, bu terimin yer aldığı sekmelerin listesi geliyor. Bu özelliğe klavye ile ulaşmak için ise [Ctrl]+[Shift]+[A] kısayolunu kullanmak gerekiyor.
Şu anda bu özellik Chrome'un Canary sürümü için geçerli. Henüz resmileşmediği için kararsız olma ihtimali olan bu güncellemeyi buradan indirip şimdiden test edebilirsiniz.
Sekme arama özelliğini aktif hale getirmek için ise aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor:
- Chrome masaüstü kısayoluna sağ tıklayın ve Özellikler'i seçin.
- Hedef alanına tıklayın ve bir boşluk ve ardından -enable-features=TabSearch yazın
- Uygula düğmesine basın, ardından yönetici erişimi sağlamanız istenirse Devam'ı tıklayın.
- Tamam'ı tıkladıktan sonra artık masaüstü simgesinden Chrome'u başlattığınızda ve sekme arama özelliğini kullanabileceksiniz.
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