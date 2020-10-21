Chrome'dan, Çok Sayıda Sekme ile Çalışanları Sevindirecek Bir Yenilik Daha

Yeni Chrome güncellemesi, popüler web tarayıcısına uzun zamandır beklenen yeni bir özelliği daha ekliyor. Özellikle çok sayıda sekme açarak çalışan kullanıcıların yüzü, bu yeni özellikle gülecek.