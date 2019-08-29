Chrome, Dört Sekme İşlevini Kırpıyor!

Google, Chrome'un bu seçeneğini kaldıracağını duyurdu. Neden olarak ise, "az kullanılmasını" gösterdi!

Chrome, Dört Sekme İşlevini Kırpıyor!

Chrome'un fazlalıklarını ortadan kaldırmak isteyen Google, sekmelere sağ tıkladığınızda görünen bazı seçenekleri kaldıracak.

Geliştiricilerin karar birliği sonucunda budanacak sekmeler şöyle sıralanıyor:

  • Yeni sekme oluştur
  • Geçerli sekme dışında tümünü kapat
  • Kapanan sekmeyi tekrar aç
  • Açık tüm sekmeleri yer işaretlerine ekle

Kullanım verileri, kullanıcıların "sadece" yüzde 8,92'sinin sekmeyi tekrar aç işlevini kullandığını, yüzde 6,63'ünün yeni sekmeyi aç seçeneğini kullandığını ve yüzde 2,2'sinin diğer sekmeleri kapatma seçeneğini kullandığını, yüzde 0,64'ünün açık tüm sekmeleri yer işaretlerine ekle seçeneğini kullandığını gösteriyor.

Chrome geliştiricisi Peter Kasting, ileri düzey sekme denetimlerine ulaşmanın başka yollarının olduğunu söylüyor. Örneğin aynı anda birden çok sekmeyi kapatmak için Shift'te basılı tutup, kapatmak istediğiniz son sekmeye, ardından Ctrl+W'ye basarsanız, seçilen tüm sekmeler kapatılıyor.

Bu yolun pratik olduğu pek söylenemez, ancak Google'ın ileri düzey kullanıcıları yok sayabildiği biliniyor. Geçtiğimiz günlerde www'nin adres çubuğundan kaldırılması, bunun bir örneğiydi.

Bizce yüzde 6 ve 8 sekme menüsü çok düşük oranlar değiller. Yapılan açıklamadan menüden kaldırılan işlevlerin yerini dolduracak bir işlevin sunulmayacağı anlaşılıyor. Bu değişikliklerin tecrübeli kullanıcıları Chrome'dan soğutup soğutmayacağını zaman gösterecek.

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