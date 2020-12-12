Chrome'a Eklenen Yeni Gizli Menü, Yeni Özellikleri Denemeyi Kolaylaştırdı

Chrome Labs, Google Chrome tarayıcısına gelecek olan yeni özellikleri önceden test etmek isteyenler için tarayıcıya özel bir menü seçeneği ekledi.

Chrome'un yeni özelliklerini denemek kolaylaştı

Şimdiye kadar, hala geliştirilmekte olan Chrome özelliklerini denemek biraz zordu. Gelecek özelliklere göz atmak için Chrome Beta veya Canary'yi kullanmak gerekiyordu, ancak bunlar hatalar içerebilecek kararsız sürümler olduğundan Google tarafından ana tarayıcınız olarak kullanılmaması öneriliyordu.

Daha da kötüsü, yeni özellikleri açmak, her bir yeni özellik için chrome://flags sayfasına gitmeniz ve özellikleri teker teker açmanız gerekiyordu. 

Şimdiyse, yine Google Canary sürümünü indirmeniz gerekecek ama bu kez chrome://flags sayfası ile boğuşmak zorunda kalmayacaksınız. Sadece bir kez bu sayfayı açıp tek bir ayarı değiştirmeniz yeterli. 

Yeni Chrome Özelliklerini Denemek Artık Daha Kolay

Öncelikle Chrome'un Canary build Chrome 89 sürümünü indirip yüklemeniz gerekiyor (normal Chrome ile aynı sisteme kurulabiliyor, eskisini silmiyor). Bunu yaptıktan sonra Chrome Labs menüsünü açmak için yine chrome://flags sayfasına gidin (sadece tek bir kez) ve aşağıdaki adımları takip edin:

  • chrome://flags sayfasındaki Chrome Labs seçeneğini bulun ve Enabled seçeneğini aktif hale getirin
  • Özelliği etkinleştirmek için tarayıcıyı yeniden başlatın

Chrome Canary yeniden başladığında, araç çubuğuna yeni bir düğme eklenmiş olduğunu göreceksiniz. Adres çubuğunun sağ tarafında, üzerinde laboratuvar tüpü olan bir düğme olacak. Buna tıkladığınızda hangi deneysel özelliklerin kullanılabileceğini yazan bir menü göreceksiniz. Burada istediğiniz deneysel özelliği kolaca açıp kapatmanız mümkün. Bu bölümü sık sık ziyaret edin, çünkü Google yeni özellikler ekledikçe buradaki listeyi güncelliyor.

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