"Instagram Artık Bir Fotoğraf Paylaşım Uygulaması Değil!" Peki O Zaman Ne?

Instagram zaman içinde fazlasıyla evrildi ve gelişti. İlk etapta insanların fotoğraflarını paylaşabilecekleri basit bir "fotoğraf uygulaması" olarak kullanıma sunulan Instagram, zaman içinde değişti. Önce Story, yani Hikayeler özelliği, akabinde de gelen Reels ile birlikte çehresi değişen ve kullanımı zenginleşen Instagram, artık eski Instagram değil. Instagram CEO'su da sözleriyle bunu açıklıyor.
Instagram CEO'su Adam Mosseri, Instagram için yayınladığı bir videoda, "Biz artık bir fotoğraf paylaşım uygulaması veya 'kare' fotoğraf paylaşım uygulaması değiliz" derken, artık insanların Instagram'a eğlenmek için girdiğini sözlerine ekliyor.
Changes are coming to video on Instagram ??
At Instagram we're always trying to build new features that help you get the most out of your experience. Right now we're focused on four key areas: Creators, Video, Shopping and Messaging. pic.twitter.com/ezFp4hfDpf— Adam Mosseri ?? (@mosseri) June 30, 2021
Aslında haksız da değil. Instagram, Hikayeler özelliğiyle beraber insanların kişisel hayatlarına daha fazla katılabilme imkanı tanırken, Reels özelliğiyle ise daha fazla eğlence odaklı bir platform haline geldi. Böylece gerçekten de zaman geçirmek ve eğlenmek için uygulamayı kullananların çoğunluğu su götürmez bir gerçek olurken, diğer yandan Reels ile birlikte uygulamanın TikTok benzerliği de dikkat çekmiyor değil.
TikTok her ne kadar global çapta popüler bir uygulama olsa da, mizah ve eğlencenin dozunu kaçırdığı ve insanları sığ espriler ile saçma - garip trendlere ittiği de bir gerçek. O anlamda Instagram'ın biraz daha ayakları yere basan bir uygulama yolunda gitmeyi tercih etmesi, saygınlığı açısından yararlı olacaktır.
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