"Instagram Artık Bir Fotoğraf Paylaşım Uygulaması Değil!" Peki O Zaman Ne?

"Instagram, artık eski, sadece fotoğrafların paylaşıldığı basit bir Instagram uygulaması değil." Bu sözler doğrudan, Instagram CEO'suna ait.

  • Ercan Uğurlu
Instagram Artık Eski Instagram Değil. Peki, Ne?

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