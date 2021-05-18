Chrome'un Masaüstü Sürümü, Bu Android Özelliği ile Hızlanacak!

Google, Windows, Linux ve macOS için web tarayıcısı Chrome'un hızını artıracak bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Windows Latest'ın haberine göre Google, Chrome 92 ile masaüstü platformlarında "ileri-geri önbellek" desteği sunmayı planlıyor. Android'de uzun süredir mevcut olan bu özellik, kullanıcılara "ileri" ve "geri" düğmelerine bastıklarında açılan sayfanın anında görüntülenmesini sağlıyor. Habere göre Google bu özelliği neredeyse iki yıldır test ediyor.
İleri-geri önbellek, bir kullanıcı bir sayfadan çıktıktan sonra bile onu hafızada tutan, böylece kullanıcı geri döndüğünde tekrar yüklemeye gerek kalmadan anında görüntüleyen bir özellik. Önbellekte tutulan sayfalar donduruluyor, yani Javascript vs. gibi dinamik içerik, çalıştırılmıyor.
Kesin bir yayın tarihi henüz belirlenmemiş olsa da, Google Chrome 92'nin önümüzdeki birkaç ay içinde gelmesi gerektiği düşünülüyor. Google güncellemeyi büyük ihtimalle kademeli olarak gerçekleştirecek. Yani bir kısım kullanıcı güncellemeyi alırken, bir kısmı almayacak. Ancak, beklemek istemeyen kullanıcılar, Chrome'un flags bölümünü kullanarak etkinleştirmeyi deneyebilirler.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın