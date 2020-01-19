Chrome'a Medya Merkezi Düğmesi Geldi

Chrome, sekmelerde çalan sesleri yönetmeyi kolaylaştıran yeni işlevini kullanıma sundu!

Chrome'a Medya Merkezi Düğmesi Geldi

İnternette dolaşırken sekmelerden birinin ses çıkarmaya başlaması, alıştığımız bir durum. Özellikle çok sayıda sekme açık olduğunda bu, can sıkabiliyor. Tarayıcılar, bu soruna sekme üzerinde bir "sustur" düğmesi sunarak çözüm getiriyorlar.

Şimdi ise Google, web tarayıcısı Chrome'a yeni bir "medya merkezi" ekliyor. Profil fotoğrafınızın yanında görünen bu yeni düğme, web tarayıcısında çalan medyayı, hangi sekmede olursa olsun görmenizi sağlıyor.

"Sustur" düğmesinden daha kapsamlı olan bu işlev, çalan medyayı kontrol etmenizi de sağlıyor. İşlevi destekleyen web sitelerinde sekmeyi değiştirmeden medyayı duraklatabiliyor, sonraki parçaya geçebiliyor ve çalma listelerinde ilerleyebiliyorsunuz.

İşlev, geçen sene ağustostan beri ChromeOS'ta yer aldığından çok yeni sayılmaz. Ancak bugünden itibaren Windows, macOS ve Linux'taki kullanıcıları, web tarayıcılarının sesini daha kolay kontrol edebilecekler.

Chrome'un can sıktığı bir dönemde diğer web tarayıcılarının benzer bir işlev sunup sunmayacağı ise şimdilik merak konusu.

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