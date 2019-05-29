Chrome OS, Daha İyi Android Desteği Sunacak

Google, Android cihazlar ve Chromebook'ların beraber daha iyi çalışmasını sağlamak adına kolları sıvadı.

  • Doğan Kürşat Aktaş
Chrome OS, Daha İyi Android Desteği Sunacak

Bir Android telefonunu bir Chrome OS dizüstü bilgisayarı bağlamak istediğiniz takdirde seçenekleriniz oldukça geniş. Ancak söz konusu cihazlar arasındaki entegrasyonun Apple MacBook ve iPhone'lar arasındaki mükemmel uyum ile aynı ölçekte olduğu söylenemez. Google ise bu konuda harekete geçerek cihazları arasındaki bağlantının işlevselliğini arttırmak için yeni özellikleri test etmeye başladı.

Chrome Story tarafından bildirilen gelişmeler, Google'ın Android ve Chrome OS için ileride birbirleriyle daha yakından çalıştığını gösteriyor ancak henüz bu değişikliklerin ne zaman son kullanıcıya geleceği konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor

Potansiyel olarak yolda bulunan özellikler arasında Chromebook'ta bir telefon numarasını tıklayarak Android'de anında arama yapmak, cihazlar arasında Wi-Fi şifrelerini paylaşma seçeneği ve evrensel pano özelliği bulunuyor.

Şimdilik Google bünyesinde bu özelliklere dair çalışmalar devam ediyor gibi görünüyor. Arama motoru devinin bu ayın başında düzenlediği geliştirici etkinliğinde de Chromebook-Android entegrasyonu hakkında resmi olarak hiçbir açıklamada bulunmamış olması, özelliklerin kullanıcılara yansımasının biraz zaman alabileceğine işaret ediyor.

Bu gelişmiş bağlantı türü hakkındaki güvenlik endişelerini de ele alan Google, Android ile Chrome OS arasındaki bağlantıları uçtan uca şifreleyerek cihazlar arasında kopyaladığınız bilgilerin gizlice dış kaynaklar tarafından ele geçirilmesinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Şu an için bu yenilik, firma bünyesinde "OneChrome" olarak etiketlendi ancak bu isim, özelliğin kullanıcılara tanıtılması planlanan safhada değişebilir. Google, bu entegrasyonu Chromebook cihazınıza kayıtlı bir telefondan bağlantı köprüleme ile anında internete bağlanma gibi diğer Android ve Chrome OS entegrasyonları ile beraber sunmayı tercih edebilir.

Chrome OS, halihazırda Android uygulamalarını çalıştırma kapasitesine sahip. Google mühendislerinin de bu özelliği geliştirmeyi planladığı ve potansiyel olarak Android uygulamalarının Chromebook'lara yüklenmesine izin verileceğine dair işaretler de bulunuyor.

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