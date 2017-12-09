Chrome OS, Windows'u Tehdit Ediyor!
Dünya'nın hemen her köşesi açık ara farkla Windows kullanıyor. Ama tek bir yerde Windows için tehlike çanları çalmaya başlıyor!
Bilgisayarlar için bütçe ayıran okullar sayesinde ilköğretim öğrencileri, her geçen gün teknolojiyle daha ilgili hale geliyorlar. Bu alanda çoğu zaman Chrome OS tercih edilse de son raporlarda Windows'un aşama kaydettiği gözleniyor.
FutureSource Consulting'e göre ABD'deki mobil PC satışları yavaşlamaya başladı. 2016'da yüzde 19 olan artışın 2017'de yalnızca yüzde 9 seviyesinde tamamlanması bekleniyor. Bu yavaşlama, okulların bilgisayarlara daha az para ayırdığı anlamına gelmiyor çünkü pazar penetrasyonunun yüzde 50'ye yaklaştığı gözleniyor.
Araştırma, ABD'de bilgisayarlı okulların 2017'nin üçüncü çeyreği itibariyle yüzde 59,8'inin Chrome OS kullandığını söylüyor. Windows'un ise tüm makinelerin yalnızca yüzde 22,3'ünde kullanıldığını görüyoruz (2016'da bu oran sadece yüzde 0,1 idi). iOS ise cihazların yüzde 12,3'ünde yer alıyor (2016'da yüzde 14,3 idi). Raporun masaüstü PC'leri içermediğini, sadece notebook'ları, Chromebook'ları ve tabletleri içerdiğini belirtmekte fayda var. Buna ek olarak rapor sadece okullar tarafından satın alınan cihazları içeriyor ve kendi PC'sini getirenleri verilere dahil etmiyor.
Dünya çapındaki tablo ise çok daha farklı. Verilerin kapsamı genişletildiğinde sınıfların yüzde 66,5'inin taşınabilir cihazlarda Windows kullandığı ortaya çıkıyor. Chrome OS ise tüm cihazların sadece yüzde 7,7'sinde yüklü. iOS yüzde 6,1 paya sahipken Android'in yüzde 14,4 kullanım oranıyla dünya çapında daha iyi bir iş çıkardığı gözleniyor.
Rapor, ikinci çeyrekte çıkan düşük maliyetli iPad'in iOS'un yükselişine büyük katkıda bulunduğunu, bunun Chromebook'un üçüncü çeyrekteki büyümesini çok yavaşlattığını söylüyor. Üçüncü çeyrekte Windows'lu makine satışlarının hız kazanması, yeni cihaz satın alan okulların Chrome OS'u topluca terk edebileceğinin işareti.
Zeynel A. Öztürk
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