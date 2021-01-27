Chrome'un "Özel Sekmeler" Özelliği, Önemli Eksiğine Veda Ediyor

Google'ın 2015 yılında Chrome'a eklediği "özel sekmeler" özelliği, uzun süredir kapatılmayan büyük bir eksiğe sahipti. Ama şimdi Google, bu eksiği tamamlamaya karar verdi.

Chrome'a bir özellik daha geliyor

Google'ın 2015'te Android'de başlattığı Chrome'da özel sekmeler özelliği uygulama içeriğinden web içeriğine kolay geçiş için özel bir Chrome özelliği olarak hayata geçmişti. Bununla birlikte, Özel Sekmelerin uygulama çubuğunda, örneğin kullanıcıların sosyal medya hesaplarına içerik göndermek için dokunabilecekleri bir paylaşım düğmesi bulunmuyordu.

Google, Chrome 88'deki yeni bir deneysel özellik ile bu sorunu çözmeye çalışıyor. Tarayıcı, belirli koşullarda varsayılan bir paylaşım eylemi ekliyor. Eğer uygulama kendi Eylem Düğmesini ayarlamazsa, üst çubukta bu eylem görünüyor. Uygulama zaten bir Eylem Düğmesine sahipse, taşma menüsünde varsayılan bir paylaşım seçeneği görünüyor. Uygulama bir Eylem Düğmesi sağlamadığı sürece varsayılan paylaşım deneyimi otomatik olarak ekleniyor. Bu da, kullanıcıların yeni paylaşım eylem düğmesini etkinleştirmek için hiçbir şey yapmasına gerek olmadığı anlamına geliyor.

Diğer tarayıcıların ne zaman benzer bir özelliği benimseyeceği ise şu anda belli değil.

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