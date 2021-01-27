Chrome'un "Özel Sekmeler" Özelliği, Önemli Eksiğine Veda Ediyor

Google'ın 2015 yılında Chrome'a eklediği "özel sekmeler" özelliği, uzun süredir kapatılmayan büyük bir eksiğe sahipti. Ama şimdi Google, bu eksiği tamamlamaya karar verdi.