Samsung Galaxy S21, Henüz Satışa Sunulmadan Galaxy S20'yi Ezdi Geçti

Samsung'un selef modeli Galaxy S20'nin satışları şirket için hayal kırıklığı olurken, bunun ana sebeplerinden biri de elbette patlayan COVID-19 pandemisi olmuştu. Galaxy S20'de diğer pek çok sorun da vardı pek tabii; özellikle kamera sorunları ve işlemci polemiği derken, Samsung'un programı erkene çekip, hızlı bir şekilde Galaxy S21'yi de tanıtacağı da belli olunca, Galaxy S20 üzerindeki ilgi de kayboldu.
Samsung, kısa bir süre önce Galaxy S21'i tanıttı ve ön siparişe sundu. Telefonla ilgili gelen ilk raporlara göre ise, Galaxy S21 ön sipariş rakamları oldukça memnun edici. Galaxy S20'den yüzde 15 ila yüzde 20 oranında daha yüksek ön sipariş alan Galaxy S21, bu sonuçlarla Samsung'un da yüzünü güldürmeyi başarıyor.
Samsung, pek çok telefonu gibi Galaxy S21 için de ön sipariş kampanyasında bulunuyor. Ön sipariş verenler Galaxy Buds'ı ücretsiz olarak telefonun yanında alabilirken, öte yandan değişim kampanyası da ilgi görüyor.
Ülkemizde de Galaxy Buds Pro ile ücretsiz olarak ön sipariş verilebilen Galaxy S21 için ayrıca 1000 TL hediye çeki ve 4 ay YouTube Premium üyelik paketi gibi avantajlar yer alıyor.
Galaxy S21 fiyatları ise elbette yüksek. Galaxy S21 9999 TL, Galaxy S21+ 13499 TL ve Galaxy S21 Ultra 16499 TL fiyatlarla şu an ön siparişte.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın