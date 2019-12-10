Chrome'dan Paylaşımlı Pano İşlevi

Chrome, yeni pano işleviyle masaüstü ve telefon arasında geçişi kolaylaştırıyor!

Chrome'dan Paylaşımlı Pano İşlevi

Google Chrome'a eklenen bir işlev, telefon ile bilgisayarınız arasında geçişi kolaylaştıracak. Yeni paylaşımlı pano işlevi, bilgisayarda kopyaladığınız içeriği Android'li telefonunuz veya tabletinizde yapıştırmanıza izin veriyor.

Bu sayede kendi kendinize eposta göndermekten kurtulabilir veya not alma uygulamalarını kullanmanıza gerek kalmayabilir. İşlev, Chrome'un Android sürümünde etkin olduğundan sadece masaüstündeki Chrome'u biraz kurcalamanız gerekiyor (tabi işlevden faydalanmak istiyorsanız).

Paylaşımlı pano, şu an masaüstünde Chrome'un beta sürümlerinde bulunuyor, bu yüzden önce Chrome Canary'yi yüklemeniz gerekiyor. Bunun ardından chrome://flags adresini ziyaret edin ve "clipboard" sözcüklerini aratın. Şimdi şu iki seçeneği etkin hale getirin.

"Enable receiver device to handle shared clipboard feature"

"Enable shared clipboard feature signals to be handled"

"Sync clipboard services"

Bu seçenekleri etkin hale getirdikten sonra Chrome'u yeniden başlatın. Artık masaüstü Chrome'da bir metne sağ tıkladığınızda cihaza kopyalama seçeneğini görebileceksiniz. Kopyalanan metin telefonunuza ulaştığında, hazır olduğuna dair bir bildirim gösterilecek.

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