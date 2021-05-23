Chrome, RSS Efsanesi Google Reader'ı Farklı Bir Formda Geri Getiriyor

Google Chrome'un test etmekte olduğu "Takip et" özelliği ile özellikle haber sitelerine eklenen en son haberleri kaçırmadan takip etmek kolaylaşacak gibi görünüyor. Open RSS standardını kullanan yeni özellik haber içeriğini doğrudan Chrome içerisinde görme imkânı veriyor. Posta listelere üye olmak veya her site için bildirimleri açıp kapatmak yerine kullanıcılar sadece Takip et düğmesine basarak o sitenin güncellemelerini otomatik olarak görebilecekler.
Google'dan Paul Bakaus Twitter'da yeni özelliğe dair şu açıklamaları yaptı: "Şurasını net olarak anladık. Keşfetme ve dağıtım web dünyasında bir eksiklik ve RSS şimdiye kadar kullanıcı dostu bir sistem olmayı başaramadı. Bugün güncel içeriği takip etmek için yeni bir yol sunmayı deniyoruz. RSS'in gücünü kullanıcılara çok daha pratik bir şekilde yansıtacağız. Deneme aşamasındaki bu sistem hakkındaki görüşlerinizi bekliyoruz."
Chromium Blog'undaki bir gönderiye göre Chrome Canary kullanan Amerikalı kullanıcılar önümüzdeki birkaç hafta içinde tarayıcılarında Takip Et (Follow) düğmesini görmeye başlayacaklar. Kullanıcılar takip ettikleri sitelerin haberlerini ve eklenen yeni içeriği Yeni Sekme sayfasındaki Following başlıklı bir bölümde görecekler. Google bu bölümün güncel olmasını sağlamak için içerik üreticilerine RSS'lerini gözden geçirmelerini ve sık güncellenir hale getirmelerini öneriyor.
Google, bir dönem RSS'ler için Google Reader uygulamasını yayınlamış ve bu uygulama önemli RSS araçlarından biri haline gelmişti. Ancak sonrasında Google Reader kapatılmıştı. Şimdiyse bu efsane, farklı bir formda da olsa, hayatımıza geri dönecek gibi görünüyor.
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