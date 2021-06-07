Chrome, Safari, Firefox ve Edge'den, Eklentiler İçin Dev Ortaklık

Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox ve Microsoft Edge tarayıcılarının arkasındaki ekipler, World Wide Web Consortium'da yaptıkları ortak bir basın toplantısında, birleşik ve daha güvenli bir eklenti sistemi oluşturmak için bir araya geldiklerini, WebExtensions Community Group adı altında çalışmalar yürüteceklerini duyurdu.
Bu çalışmalar aynı zamanda uygulama geliştiricilere tarayıcı uzantısı yazmayı kolaylaştıracak araçlar sağlamayı da vaat ediyor. Ortak bir standart, tarayıcılar arasındaki farkların köprülerle birleştirilmesini sağlayacak. Grup yaptığı açıklamada tarayıcıları birbirine yakınlaştırmayı ve gelecek için bir yol haritası belirlemeyi hedeflediklerini söylüyor. Ancak şu anda bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair bir tarih verilmiş değil.
Eklentiler, PC'lerdeki tarayıcılar için çok önemli. Bu küçük yazılımlar şifre yöneticileriyle entegre olabiliyor, reklamları engelleyebiliyor, internette sizi izleyen kodu işlevsiz hale getirebiliyor ve alışveriş sepetinize ürün koyarken kupon toplamanızı sağlayabiliyor. Buna ek olarak tarayıcı işlevlerini artıran ve eğlenceli birçok eklenti de bulunuyor.
Dünya'da en çok kullanılan tarayıcı Google Chrome olduğundan dolayı en çok eklenti bu tarayıcı için yazılıyor. Ancak bu tarayıcı için yazılan eklentiler arada farklar olduğundan dolayı diğer tarayıcılarda çalışmıyor. Standardizasyon geldiğinde, eklenti geliştiricilerin hayatı kolaylaşacak ve yazdıkları eklentiyi diğer platformlarda da az bir zahmetle yayınlayabilecekler.
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