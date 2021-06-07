Chrome, Safari, Firefox ve Edge'den, Eklentiler İçin Dev Ortaklık

Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox ve Microsoft Edge tarayıcılarının arkasındaki ekipler, yazılımı özelleştirmek için indirebileceğiniz eklentiler olan uzantıları daha iyi hale getirmek için iş birliği yapacaklarını açıkladı.