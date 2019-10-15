Chrome'dan Sekmelerin "RAM Yemesine" Yeni Engel
Google, Chrome sekmelerinin RAM'inizi hızla tüketmesine engel olacak yeni bir işlevi Canary sürümünde deniyor!
Hayatına hafif ve hızlı bir tarayıcı olarak başlayan Chrome, hala en hızlılarından olsa da, "hafif" olma özelliğini uzun süre önce yitirmiş durumda. Tarayıcıyı geliştiren Google ise bu durumu bir miktar yatıştıracak bir "sekme dondurma" işlevi üzerinde çalışıyor.
2015'te ortaya çıkarılan "Tab Discarding" işlevi, sistem belleğindeki boş alan azaldığında sekmelerin arka planda yüklenmesini engelliyor, sadece tıklandığında açılmasını sağlıyor ve bu sayede bir mikrar bellek tasarrufu sunuyordu. Yeni işlev olan "Tab Freeze" yani sekme dondurma buna benzer bir şekilde çalışıyor ancak sekmelerin ne zaman donacağı ve ne kadar süre donuk kalacağı konusunda size daha çok denetim sunuyor.
Chrome 79 Canary'de test edilen yenilik, chrome://flags/#proactive-tab-freeze altındaki ayardan etkin hale getirilebiliyor. Bu adresi tarayıcınızda açtığınızda ayarı birkaç farklı seçenek ile etkinleştirebiliyorsunuz. Sekmelerin şu anki durumunu ise chrome://discards adresinde görebiliyorsunuz.
Bu seçeneklerin ne zaman bizlere ulaşacağı, hatta final sürüme gelip gelmeyeceği belli değil. Ancak bu tür seçenekler kullanıcının önüne sunulursa, biraz kafa karıştırıcı olabilir.
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