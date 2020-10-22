Chrome, Silmesi Gerekenleri Silerken Google'ı "Es mi Geçiyor?"

Kullanıcıların çevrimiçi gizliliklerini koruma konusundaki endişeleri gitgide artarken, Google Chrome'a, kullanıcıların tarayıcıdan çıktıklarında çerezleri ve site verilerini temizlemelerine olanak tanıyan bir ayar ekledi. Ancak, yakın zamanda bir programcı, bu ayarın diğer sitelerdeki kişisel verileri silerken, Google'ın kendi siteleri ve hizmetlerinden silmediğini keşfetti.
Jeff Johnson, tarayıcının Google Arama veya YouTube için değil, diğer siteler için çerezleri ve site verilerini nasıl temizlediğini gösteren yeni bir blog gönderisinde keşfiyle ilgili daha fazla ayrıntı verdi.
Chrome, YouTube'dan çıktıktan ve yeniden başlatıldıktan sonra Johnson'ın tarayıcısında bırakılan çerezleri silse de, veri tabanı depolaması, yerel depolama ve arka plan servisleri dahil olmak üzere diğer site verileri hala sisteminde saklanıyordu. Johnson daha sonra çerez yaratan ve yerel depolamaya kayıt yapan Google Arama'yı kullanarak testlerini tekrarladı. Chrome'dan çıktıktan ve Google Arama'yı yeniden başlattıktan sonra oluşturduğu çerezlerin silindiğini, ancak yerelde depolanan verilerin hala orada olduğunu fark etti.
Çoğu kullanıcı, web sitelerinin tanımlama bilgilerini ve çevrimiçi tercihlerinden bazılarını saklama yöntemlerini biliyor. Site verileri biraz farklıdır, çünkü bir sitenin kullanıcılar hakkındaki kişisel bilgileri kendi bilgisayarlarında saklayabileceği bir depolama veri tabanı içerir. Böylece, çerezleri silebilir veya Chrome'un bunları saklamasını engelleyebilirsiniz, ancak bilgisayarınızda depolanan site verilerine bir siteyi bir sonraki ziyaretinizde erişilir ve sizi çevrimiçi olarak tanımlamak için kullanılabilir.
YouTube ve Google Arama'daki site verilerini silmeyen Chrome tarafından izlenmekten endişe duyan kullanıcılar için bir çözüm öneriliyor. Johnson'a göre, kullanıcılar tarayıcı ayarlarında Chrome'un "Çerezleri asla kullanamayan siteler" listesine YouTube'u ve Google Arama'yı ekleyerek bunu atlayabilir. Bu, her iki hizmetin de bilgisayarınızda sizi izlemek için kullanılabilecek verileri depolamasını engelliyor.
Konu hakkında Google'dan yapılan açıklama ise şöyle: "Chrome'da, bazı Google web sitelerinde çerezlerin nasıl temizlendiğini etkileyen bir hata olduğunun farkındayız. Sorunu araştırıyoruz ve önümüzdeki günlerde bir düzeltme sunmayı planlıyoruz."
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