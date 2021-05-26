Chrome'a Süper Güçlü, Çok Pencereli Web Uygulamaları Geliyor

Web tarayıcısının içinde çalışan bir uygulama kullanmak, bilgisayar kullanırken her şeyi tek bir merkezden yönetmek isteyen kullanıcılara oldukça pratik seçenekler sunuyor. Sadece Chrome kullanarak belgelere, bitcoin cüzdanına, sosyal medya kanallarına ve çok daha fazlasına aynı anda erişmek zaten mümkünken, web uygulamaları önümüzdeki aylarda daha da faydalı seçenekler sunacak.
Çok Pencereli Web Uygulamaları
Web uygulamaları, bilgisayarınıza bir uygulamanın yüklenmesi yerine, web sunucusunda çalışıyor ve web tarayıcınızdaki bir kısayol aracılığıyla erişilebiliyor. Sabit diskte neredeyse hiç yer kaplamıyor, tek gereksinimi bir internet bağlantısı. Ancak teknolojinin gelişmesi ve internet hızının artması Google'ın web uygulamalarını bir adım ileri taşımasına imkan veriyor.
Google şu anda bir web uygulamasının aynı tarayıcıda birden çok pencere oluşturması için bir yöntem üzerinde çalışıyor. Bu uygulamalara Desktop PWA Sub Apps adı veriliyor. Bu çalışma sistemi daha çok Microsoft Office ve Google Dokümanlar gibi üretkenlik paketlerini hedefliyor. Aynı tarayıcıda, her biri birbiriyle iletişim halinde çalışan birden çok uygulama barındırmak mümkün oluyor.
Bu yeniliğin ne zaman hazır olarak karşımıza çıkacağını şu anda bilmiyoruz. Ama Google'ın, çok fazla bekleyeceğini de tahmin etmiyoruz...
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