Chrome'a Süper Güçlü, Çok Pencereli Web Uygulamaları Geliyor

Web uygulamaları bir süredir Google Chrome gibi tarayıcıların daha da güçlenmesini sağlıyor. Yaklaşan Chrome güncellemesi web uygulamalarının daha da kullanışlı olmalarını sağlayacak.