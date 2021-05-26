Chrome'a Süper Güçlü, Çok Pencereli Web Uygulamaları Geliyor

Web uygulamaları bir süredir Google Chrome gibi tarayıcıların daha da güçlenmesini sağlıyor. Yaklaşan Chrome güncellemesi web uygulamalarının daha da kullanışlı olmalarını sağlayacak.

Chrome'a Süper Güçlü Web Uygulamaları Geliyor!

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