Bilim İnsanları Işık Hızının Bilinen Sınırlarını Aştı, Yeni Bir Rekor Geldi

Bilim insanları, ışık hızının yüzde 30 civarında üzerine çıkarak yeni bir ışık hızı rekoru kırmayı başardı. Ama bu rekor, tam anlamıyla ışık hızının aşıldığı anlamına da gelmiyor.