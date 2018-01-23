Chrome ve Firefox, Sahte Eklenti Saldırısı Altında

Chrome ve Firefox'u rehin alan bu sahte eklentinin temizlenmesi, neredeyse imkansız!

Chrome ve Firefox, Sahte Eklenti Saldırısı Altında

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Eklentiler işim olmaz. Çok tehlikeliler. Sadece Comodo Media Downloader ve Comodo Web Inspector ile işim olur. Comodo Media Downloader ile ufak bir trick'le Youtube'dan yasaklı videoları bile download edebiliyorum. Web Inspector ile de link'leri açmadan tarayabiliyorum. VPN ve reklam engelleyiciye de ihtiyacım yok; çünkü ağırlıklı olarak Opera kullanıyorum. Firefox'a snapshot özelliğinin gelmesi de olumlu bir gelişme...

Sen de yorum yaz

 

Oyun Bilgisayarı nasıl alınır?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
James Damore Davası, Google'ı Korkutmuyor
Bu USB Bellek Kendini İmha Ediyor
Captcha'larla Büyük Bir İş Başardınız, Tebrikler!
En İyi 4 Ücretsiz Android Klavye Uygulaması
Tim Cook'tan İlginç Açıklamalar

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir