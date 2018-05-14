Chrome ve Firefox'da Sekmelerinizi Kaydedin
Chrome ve Firefox'da sekmelerinizi sonra okumak için nasıl kaydedebilirsiniz? İşte böyle...
Aşırı bilgi yüklenilmesi günümüzde kaçınılamaz hale geldi. İncelemeniz gereken tüm bilgileri görmeyi biraz daha kolaylaştıran birçok uygulama var. Pocket ve Instapaper gibi daha sonra okuyacağınız sayfaları kaydetme özelliğine sahip uygulamalar arasında bulunuyor, ancak eğer bu programlara ihtiyaç duyuyorsanız zaten okumanız gereken veriler çoktan dağ tepe olmuş anlamına geliyor.
Eğer Pocket ve Instapaper'dan daha sade ve kullanımı kolay bir eklenti arıyorsanız Snooze Tabby tam sizin için olabilir. Tıpkı Gmail'in "daha sonra hatırlat" özelliği gibi çalışan eklenti, Firefox ve Chrome sekmelerinizi kaydedip kapatıyor ve istediğiniz bir zaman aralığından sonra sekmeyi tekrar önünüze getiriyor. Eklentiyi Chrome veya Firefox için resmi web sitesinden indirebilirsiniz.
Eklentiyi yüklediğinizde tek yapmanız gereken sağ üstten eklentinin ikonuna tıklamak, ardından bu sayfayı ne kadar süre sonra tekrar görmek istediğinizi seçebilirsiniz, ya da kendi elinizle girdiğiniz bir zamanı ayarlayabilirsiniz. Zaman dolduğunda bu sekme otomatik olarak tekrar açılacaktır.
Eğer ertelediğiniz bir sekmeyi daha erken açmak isterseniz, ya da daha bile geç bir tarihe ertelemeniz gerekirse yine aynı ikona tıklayıp 'snoozed list'ten kayıtlı sekmelerinizi ayarlayabilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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