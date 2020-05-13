Chrome'un Yeni Özelliği, Zoom'u Korkutacak Kadar İddialı

Devasa yazılım firmaları, mevcut video konferans hizmetlerinin yetersiz olduğunu COVID-19 salgını ve Zoom'un hızlı yükselişi sayesinde fazlasıyla fark ettiler. Bu kapsamda Google Chrome, yakında 12 kişilik videolu sohbetlere Google Duo üzerinden izin verecek. Google Duo'nun mobil sürümü grup görüşmelerine bir süredir izin verse de, web tarayıcısında sadece iki kişi konuşabiliyordu.
Duo for Web'i şu an itibariyle bire bir görüşmeler için kullanabiliyorsunuz; bunun için cep telefonu numaranızı kullanmanız yeterli. Google, grup sohbetlerinin "önümüzdeki haftalarda" hazır olacağını söylüyor. Skype ve Zoom gibi hizmetler iş toplantılarında öne çıksa da, Duo daha çok günlük sohbetler ve ailenizle yapacağınız görüşmeler için tasarlanmış. Duo içerisinde videolu çağrıları renklendirecek maskeler ve filtreler bulunuyor. Aile moduna yeni eklenen bir işlev ise karşı tarafa renkli karalamalar göndermenize olanak tanıyor.
Google, ücretsiz bir video konferans yazılımı arayan firmalar için geçtiğimiz günlerde Google Meet'i ücretsiz yapacağını duyurmuştu. Daha önce sadece ücret ödeyen G-Suite müşterilerine açık olan Meet, en fazla 100 kişinin 24 saat konuşmasına izin vermeye hazırlanıyor. Bu süre zaman içinde bir saate düşecek, ancak en azından 30 Ekim'e kadar herhangi bir kısıtlama gelmeyecek.
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