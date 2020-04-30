Google Meet, Herkese Ücretsiz Olarak Geliyor

Google, ücretli üyelerine sunduğu videolu toplantı hizmeti Google Meet'i herkese, üstelik önemli bir kısıtlama olmaksızın, ücretsiz olarak açıyor.

Google Meet, Herkese Ücretsiz Olarak Geliyor

Yakında Google'ın G Suite'ini satın almayanlar da Google Meet'i kullanabilecekler. Mayıstan itibaren Google hesabı olanlar, Meet'e kaydolabilecek ve onu kullanabilecek.

Web sitesi, Android ve iOS'ta çalışan Google Meet'in özellikleri arasında 100 katılımcıya kadar videolu toplantılar oluşturabilme var. Toplantıları doğrudan Google Takvim üzerinden başlatmak veya katılmak da mümkün. Ücretsiz hesaplar ile yapılan toplantılar, normalde oturum başına 60 dakika sürecek ancak bu kısıtlama, 30 Eylül tarihine kadar geçerli olmayacak. Böylece salgın nedeniyle evde kaldığınız sürede dilediğiniz kadar Meet kullanabileceksiniz.

Meet sizin için hazır olduğunda uyarı almak için bu sayfadan kaydolabilirsiniz. Google, Meet'i kademeli olarak kullanıma açtığını söylüyor, bu yüzden hizmet size herkesle aynı anda açılmayabilir.

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