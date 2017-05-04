Chrome Yükseliyor, Edge Hala Çok Yavaş!
Web tarayıcılarının en son kullanım oranı raporu, Chrome'un durmaya niyetli olmadığını söylüyor. Edge içinse işler, yine bildiğiniz gibi...
Geçen ayki NetMarketShare raporu, web tarayıcısı pazarında önemli bir değişiklik yaşanmadığını söylemişti. En son veriler ise daha farklı şeyler söylüyor ve Google'ın tarayıcısı Chrome'un yine yükselişe geçtiğini gösteriyor.
NetMarketShare'in paylaştığı en son istatistiklere göre önceki aya kıyasla 0,36 puan yükseliş gösteren Chrome, artık tarayıcı pazarının yüzde 59'luk dev bir bölümünü elinde tutuyor. Bir başka istatistik firması olan StatCounter ise Chrome'un yüzde 63,45'lere ulaştığını söylüyor. StatCounter'a göre tarayıcının geçen ayki kullanım oranı, yüzde 62,81 idi. Microsoft Edge ise 0,01 puanlık yavan kalan yükselişiyle ancak yüzde 5,62'ye yükselebilmiş durumda.
Microsoft Edge, 2017'ye yüzde 5,48'lik bir pazar payıyla başlamıştı. Bu oranlarda belirli bir hata payı olsa da Edge'in salyangoz hızında ilerlediğini görüyoruz. StatCounter da Windows 10'un tarayıcısı için benzer bir tablo çiziyor ve Edge'in önemsiz bir artışla yüzde 3,71'e ulaştığını söylüyor.
Diğer tarayıcılara gelirsek, NetMarketShare verileri Internet Explorer'ın düştüğünü ancak yüzde 18,40'lık önemli bir pazar payını elinde tutmayı sürdürdüğünü söylüyor. Firefox ve Safari sırasıyla yüzde 11,80 ve yüzde 3,44'lük pazar payını ellerinde tutarken Opera ve diğer tarayıcılar, tüm web tarayıcısı pazarının yüzde 1,75'ini oluşturuyor.
Son verilerdeki durum, Google'ı gülümsetecek, Microsoft'u ise endişelendirecek cinsten. Verilerden Microsoft'un tarayıcısının Windows 10'la birlikte gelmesine rağmen hala pek tercih edilmediği anlaşılıyor. Microsoft için umut, Edge'e ait güncellemelerin Windows Update'ten ayrılarak Mağaza'ya aktarılmasında olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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