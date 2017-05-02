Edge, Yakında Mağaza Üzerinden Güncelleme Alacak!
Windows 10'un varsayılan web tarayıcısı Edge, yakında daha hızlı güncellenebilmek için bu yeniliği yapabilir!
Windows 10'un yeni sürümü Windows 10 Cloud, Salı günü yapılacak #MicrosoftEDU etkinliğinde tanıtılacak. Bu kırpılmış sürüm, sadece Mağaza uygulamalarını çalıştıracak ve eğitim alanında Chromebook'lara rakip olmayı amaçlayacak.
Ancak Windows 10 Cloud'un Chrome OS ile kafa kafaya yarışabilmesi için önemli bir sorun var. Chrome, Google tarafından sıkça güncellenirken Microsoft'un web tarayıcısı Edge, güvenlik güncellemeleri hariç sadece yılda iki kez yeni güncellemelere kavuşuyor.
Ancak Redstone 3, bu durumu değiştirebilir. Microsoft içerisinden kaynaklara göre Eylül'de yayınlanması beklenen güncelleme, Edge'in Mağaza üzerinden güncellenebilmesinin yolunu açacak. Böylece Microsoft, web tarayıcısına daha sık özellik ekleyebilecek. Ancak Edge'i Mağaza üzerinden kaldırmayı düşünenler bunu yapamayabilir. Microsoft için böyle bir işlevi sunmak muhtemelen çok zor olmayacaktır ancak bu ihtimal düşük, çünkü firmanın herkesi Edge'e taşımak için harcadığı büyük çaba ortada.
Hatta Microsoft, büyük Windows 10 güncellemeleri sırasında Edge'de yapılan yenilikleri öne çıkarmayı tercih ediyor. Örneğin Creators Update, Edge'e ekitap desteği ve daha güçlü sekme yönetimi gibi işlevler getirmişti.
Microsoft, 10 Mayıs'ta başlayacak olan Build 2017 geliştirici konferansında büyük ihtimalle Redstone 3'ün yeniliklerinden bahsedecek. Etkinlikte muhtemelen bu değişikik hakkında bilgi edinme şansı da bulacağız.
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