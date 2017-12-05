Chrome'a HDR Desteği Ekleniyor!
Henüz yaygınlaşma aşamasında olan HDR video içerikleri, Chrome'dan beklediği desteği buluyor!
Android'li telefonunuzdaki Chrome uygulaması, yeteneklerinin arasına bir yenisini daha katmaya hazırlanıyor: Yüksek dinamik aralık (HDR) videoları desteği.
HDR videoyu destekleyen telefonların sayısı her geçen gün artıyor. Ancak bu tür videoları yürütebilmek için sadece formatı destekleyen telefona sahip olmak yetmiyor, HDR destekli bir yürütme yazılımına da ihtiyacınız var. Google Play, Netflix ve YouTube HDR içerik desteği sunduğu için HDR içeriği bulmak, aslında çok zor değil. Listeye Chrome'un eklenmesi ise, bu içerikleri görüntüleyebilmek açısından önemli bir adım olacak.
Chrome'un Android uygulamasının HDR desteği alacağı, Chromium sayfalarında yapılan incelemelerden anlaşılıyor (programcıysanız buradan göz atabilirsiniz). İşlevin ne zaman gerçeğe dönüşeceğini şimdilik bilmiyoruz ancak yeni bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağız.
Zeynel A. Öztürk
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