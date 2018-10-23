Chrome'a Resim İçinde Resim İşlevi
Chrome'da internette dolaşırken bir kutu içinde video izlemeniz artık mümkün!
Sosyal medya uyarılarından haber güncellemelerine, WhatsApp sohbetlerinden oyunlarınızın bildirimlerine, teknolojiden yakanızı kurtarmanız oldukça zor. Google ise web tarayıcısı Chrome'a ekleyeceği yeni işlevle videoları küçük bir kutu içinde izlemenize, bu sırada internette dolaşmanıza izin verecek.
"Resim içinde resim" olarak bilinen bu işlev, geçen günlerde YouTube'a gelmişti. Ancak YouTube videolarını küçülttüğünüzde, sadece YouTube sekmesinde kaldığınız sürece video kutucuğunu görebiliyordunuz. Chrome'a gelecek özellik ise sadece sekmeler değil, programlar arasında geçiş yapsanız bile videonun görünür kalmasını sağlayacak.
İşlev sadece YouTube videolarıyla değil, web sitelerinde gömülü bulunan diğer videolarla da çalışacak. Yeni işlevi kullanabilmek için Chrome Web Mağazası'ndan bir eklenti yüklemeniz gerekiyor. Video izlerken eklentinin araç çubuğundaki düğmesine bastığınızda, videonun taşınabilen küçük bir kutuya taşındığını göreceksiniz.
Resim içinde resim işlevinin faydalı olup olmadığı tartışılabilir, ancak bazı kullanıcıların işine yarayacağından eminiz. Yeni işlev şimdilik sadece masaüstü Chrome'da kullanılabiliyor (Windows, Mac ve Linux'ta).
Zeynel A. Öztürk
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