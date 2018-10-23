Chrome'a Resim İçinde Resim İşlevi

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Savaş Makineleri

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Kayıp Şehirler

Vahşi Batı

Robotlar ve Yapay Zekâ

Nostalji: 80'ler

Korsanlar

Dinozorlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler