"Chromebook ile Ders Çalışan, Başarılı Olmaz"

Apple'ın pazarlama bölümünün başkanı Phil Schiller, Google'ın Chromebook'ları hakkında rakibinin canını yakacak ve hatta kalbini kıracak bir yorumda bulundu.
Yeni MacBook Pro'nun tanıtımının sonrasında Cnet'e konuşan Schiller, iPad'in Chromebook gibi cihazlar karşısında "çocuklar için nihai öğrenme aracı" olduğunu ilan etti. Chromebook, şu sıralar eğitim kurumlarında oldukça yaygın ancak Schiller, Google'ın cihazlarının "başarılı olmayacağını" da ilan etti.
Schiller'ın sözlerinin gerçeklik payı olup olmadığı bir yana, Apple'daki görevinin "pazarlama" olması dolayısıyla yöneticinin bu sözlerinde bir miktar abartı olabilir.
Schiller, iPad'in başarı deklarasyonunu şöyle mantığa bağladı:
"Gerçekten öğrenmek isteyen ve buna yatkın olan çocuklar, daha başarılı olacaktır. Çocukların neden onlara ilham verecek şekilde teknolojiyi uygulamadan bir sınıfa girmediklerini anlamak zor değil. Çocukların gerçekten en iyi sonuçları elde etmelerine yardımcı olmak için bu gelişmiş öğrenme araçlarına sahip olmanız gerekir."
"Chromebook'lar bunu yapmıyor. Chromebook'lar, sınıflara girdi çünkü açıkçası bu cihazlar, test için gereken ucuz birer test aracı. Tüm yapmak istediğiniz çocukları test etmek ise, ucuz bir notebook bunu yapacaktır. Ancak başarılı olmayacaktır."
Daha sonraki bir tweet'inde geri adım atmak isteyen Schiller, Apple'ın da çocuklara "içerik, müfredat ve araçlar" sunduğunu söyledi.
Rakibine taş atarak öne çıkmak, sıkça kullanılan bir pazarlama taktiği ancak bu noktada Apple'ın başarısızlığını örtmeye çalıştığı da söylenebilir. Chromebook'lar, uygun fiyatları ve iki veya üç kat pahalı Apple cihazlarına kıyasla dayanıklı yapılarıyla eğitim kurumlarında giderek daha popüler hale gelmiş durumdalar.
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