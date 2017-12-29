Chromebook'ta Arka Planda Uygulamalar!
Chromebook, çok yakında arka planda Android uygulamaları çalıştırmayı destekleyecek!
Google, Android uygulamalarının Chrome OS'a geleceğini 2016'nın ortalarında açıklamıştı, ama özellik artık kullanılıyor olsa da, pek de iyi çalıştığı söylenemez. Şu anda olan şey şu: Bir uygulamadan diğerine geçtiğinizde, uygulama duraklıyor. Bu, mobil bir ortamda işe yarasa da pencereli bir ortamda sorun yaratıyor.
Ama tüm bunlar şimdi değişecek gibi. En son Chrome 64 Beta yapısı nihayet bu uygulamaların arka planda çalışmasına izin vermeye başlamış görünüyor. Özelliğin ismi Android Parallel Tasks, yani artık mesela, Netflix izlerken diğer yandan Chrome'da internette gezinebilecek veya arka planda başka bir uygulamayı içeriğini yüklemeye bırakabileceksiniz.
Google bu konu hakkında daha önce endişelenmemişti, çünkü telefon ve tabletlerde uygulamalar, odak noktanız olmaktan çıktıklarında duraklatılacak şekilde tasarlanmış. Sonuçta, mobil cihazlarda pil ömrü öncelikli ve çoğunlukla ekran da küçük olduğu için zaten birden fazla uygulamayı aynı anda kullanamıyorsunuz.
Bir PC OS'ta ise durum daha farklı, görev çubuğundan uygulamadan uygulamaya hızlı geçişler yapmak isteyebiliyoruz.
Özellik şimdilik sadece Chrome beta'da bulunduğu için, stabil bir sürüme gelip gelmeyeceği kesin değil. Ama gelmezse, bu oldukça şaşırtıcı olur.
H. Hüseyin Öztürk
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