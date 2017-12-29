Chromebook'ta Arka Planda Uygulamalar!

Chromebook, çok yakında arka planda Android uygulamaları çalıştırmayı destekleyecek!

Chromebook'ta arka planda uygulamalar!

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