Chromecast'in 2020 Modeli, Yanında İlk Kez Bir Kumanda Getirebilir

Google'ın bu sene piyasaya süreceği yeni Chromecast modeli, ortaya çıkan bir sızıntıya göre, ilk kez uzaktan kumandayla gelebilir.

04 Haziran 2020 20:00