Chromecast'in 2020 Modeli, Yanında İlk Kez Bir Kumanda Getirebilir

Google'ın bu sene piyasaya süreceği yeni Chromecast modeli, ortaya çıkan bir sızıntıya göre, ilk kez uzaktan kumandayla gelebilir.

Chromecast 2020'nin Uzaktan Kumandası Olabilir
Resim: XDA Developers

Google'ın bu sene uzaktan kumandalı bir Chromecast tanıtacağı iddiaları, birkaç ay önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ise karşımızda, bu iddiayı destekleyecek yeni fotoğraflar var.

Resim: XDA Developers

XDA geliştiricisi deadman96385 ve XDA tarafından keşfedilen bir tanıtım videosu sayesinde paylaşılan resimlerde cihazın şeklinin biraz değiştiğini ancak çoğu tasarım öğesini koruduğunu görüyoruz. XDA ve XDA geliştiricisi, cihazı teknik özellikleri hakkında bilgi vermese de, XDA yeni Chromecast'in Dolby Vision destekli Amlogic SoC ile çalıştığını söylüyor. Chromecast Ultra'nın 4K HDR10 desteğinin üzerine Dolby'nin daha güçlü formatının eklenmesi, yerinde bir geliştirme gibi görünüyor.

Uzaktan kumandanın tasarımı, HDMI-CEC desteğinin ipucunu veriyor. Yani uzaktan kumanda ile TV'nin sesini kontrol etmenin mümkün olacağı anlaşılıyor. Kumandanın üzerindeki Google Asistan düğmesi, üzerinde bir mikrofon olacağının da işareti olabilir.

Geliştiricilerin eline geçen video dosyasının meta verisi, videonun 10 Ekim 2019'da oluşturulduğunu söylüyor. Dolayısıyla geçen sürede tasarımda değişiklikler yapılmış olabilir. Bu yüzden sızıntıya şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

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