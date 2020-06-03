Instagram, Büyük Tepki Alan Engelleme Olayına Açıklık Getirdi

Instagram'ın "siyah hayatlar önemlidir" etiketini "yanlışlıkla" engellemesi, şirketin tutumundan zaten hoşnut olmayan Facebook çalışanlarını küplere bindirebilir.

Instagram: Engelleme Yanlışlıkla Devreye Girdi

Instagram'ın istenmeyen gönderileri engelleme sistemi, bazı kullanıcıların #blacklivesmatter (siyah hayatlar önemlidir) etiketiyle paylaşım yapmasını "yanlışlıkla" engelledi.

Bazı kullanıcılar, etiketi kullandıklarında "işlem engellendi" mesajıyla karşı karşıya kaldılar. Hata mesajı şöyle devam ediyordu:

"Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Bazı içerikleri ve işlemleri topluluğumuzu korumak için kısıtlıyoruz. Bir yanlışlık yaptığımızı düşünüyorsanız bize haber verin."

Instagram, Twitter'da yaptığı açıklamada spam engelleme sisteminin çok sayıda kullanıcının #blacklivesmatter etiketiyle paylaşım yapmasından dolayı tetiklendiğini söyledi. Firma, bu sorunu mümkün olduğunca hızlı bir biçimde çözmek için çalıştığını ve Hikaye yüklemekle ilgili bir ayrı bir sorunu da incelediğini söyledi.

Firma sorun üzerinde ne kadar süredir çalıştığıyla veya kaç kişinin etkilendiğiyle ilgili bir bilgi vermedi ancak bunu kasıtlı olarak yapmadığını söylemekle yetindi. Firma, bu etiketi kullanan seslerin Instagram'da duyulması için hızla hareket ettiklerini sözlerine ekledi.

Facebook, şu sıralar Donald Trump'ın Twitter tarafından "şiddeti yücelttiği" için gizlenen gönderileri hakkında Facebook üzerinde hiçbir şey yapmadığı için çalışanları tarafından eleştiriliyor. Bazı Facebook çalışanlarının, genel müdür Mark Zuckerberg'i eleştirmek için bir "sanal greve" katıldıkları biliniyor.

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