Google Pixel 5 ve Fazlası Tanıtıldı!

Google, yeni Pixel telefonlarını yalnızca internet üzerinde gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttı. Her sene bir amiral gemisi ve bunun büyük bir sürümünün gelmesine alışmıştık, ancak bu kez Google telefonları karıştırdı ve Pixel 5, Pixel 4a'nın 5G modelini tanıtmakla yetindi.
Yeni telefonlar daha önce nerdeyse tamamen sızdığı için büyük bir sürprizle karşılaşmadık. Önce Pixel 4a 5G'ye bakacak olursak telefon, işlemcisini güçlendirerek Snapdragon 765G'ye yer veriyor ve 6GB RAM ile geliyor. 6,2 inç FHD OLED ekrana sahip cihaz, ek olarak 16MP ultra geniş sensör sunuyor. Telefonun pil kapasitesi de 3.885mAh ile daha yüksek.
Aynı işlemciyle yani Snapdragon 765G ile gelen Pixel 5, 6GB yerine 8GB RAM kapasitesine sahip. Bu noktada a serisi olmayan bir Pixel'in ilk kez Snapdragon 8 serisini tercih etmediğini görüyoruz. Ultra geniş lens, Pixel 5'e de giriş yapıyor ve Pixel 4'teki 2x zum lensin yerini alıyor. 6 inç FHD+ OLED ekranı sadece 90Hz tazeleme hızı sunan telefon, 4080mAh'lik daha güçlü bir pile sahip. Telefon kablosuz ve ters kablosuz şarj desteği sunuyor.
Kamera modunda yapılan geliştirmeler dikkat çekiyor. Firma, tanıtımda üç farklı stabilizasyon modu sunduğunu, bunun yanında Night Sight'ın portre moduyla çalışır duruma geldiğini söyledi. Bu yeniliklerin yazılım güncellemesi yoluyla eski modellere gelmesi de muhtemel.
Pixel 4a 5G'nin fiyatı 499 dolar, Pixel 5'in fiyatı ise 699 dolar olarak açıklandı.
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