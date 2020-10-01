iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun Depolama Kapasiteleri Belli Oldu

Bugüne kadar çok sayıda sızıntı ile kaşılaştığımız iPhone 12 modelleri önümüzdeki ay tanıtılacak, ancak iPhone 12 hakkında neredeyse tüm bilgileri gördük demek mümkün, artık sadece telefonların tanıtılmasını bekliyoruz. Yeni gelen bilgiler ise telefonların depolama kapasitelerine ışık tutuyor.
Twitter'ın ünlü habercisi Jon Prosser'e göre iPhone 12 Mini ve standart iPhone 12 modelleri 64 GB taban depolama alanıyla beraber gelecek. Diğer kapasite seçenekleri ise 128 GB ve 256 GB olacak.
Bu arada en küçük iPhone 12 olması beklenen modelin adının da "iPhone 12 Mini" olacağı kesinleşti gibi. 6.1 inçlik standart iPhone 12'ye göre daha küçük olacak olan iPhone 12 Mini'nin ekranının da 5.4 inç boyutunda olacağı belirtildiğini söyleyelim.
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