iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun Depolama Kapasiteleri Belli Oldu

Apple'ın çok yakında tanıtılmasını beklediğimiz yeni iPhone 12'leri, kaç GB'lık modellere sahip olacak? İşte iPhone 12'ler için tercih edebileceğiniz depolama seçenekleri.

  • Ercan Uğurlu
iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Hafızaları Belli Oldu

Bugüne kadar çok sayıda sızıntı ile kaşılaştığımız iPhone 12 modelleri önümüzdeki ay tanıtılacak, ancak iPhone 12 hakkında neredeyse tüm bilgileri gördük demek mümkün, artık sadece telefonların tanıtılmasını bekliyoruz. Yeni gelen bilgiler ise telefonların depolama kapasitelerine ışık tutuyor.

Twitter'ın ünlü habercisi Jon Prosser'e göre iPhone 12 Mini ve standart iPhone 12 modelleri 64 GB taban depolama alanıyla beraber gelecek. Diğer kapasite seçenekleri ise 128 GB ve 256 GB olacak.

Bu arada en küçük iPhone 12 olması beklenen modelin adının da "iPhone 12 Mini" olacağı kesinleşti gibi. 6.1 inçlik standart iPhone 12'ye göre daha küçük olacak olan iPhone 12 Mini'nin ekranının da 5.4 inç boyutunda olacağı belirtildiğini söyleyelim.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei Watch GT 2 Pro'yu inceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
1 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı TV, cep telefonu yer alıyor
NBA finali ne zaman oynanacak? 2020 NBA finali için geri sayım
Thumbnail nedir? Thumbnail ne işe yarar?
PUBG Mobile Lite nedir? Nasıl oynanır?
Günün En çok Okunanları
Facebook'tan, Instagram ve Messenger İçin Yeni Hesap Bağlama İşlevi
Vodafone Türkiye'ye yeni CEO: Alex Froment-Curtil
Google Phone Uygulamasına Önemli Yenilikler ve Özellikler Geliyor
Gök bilimciler yeni bir gezegen keşfetti! Yüzey sıcaklığı 3 bin 200 derece
Chromecast with Google TV Tanıtıldı

 

 