Chrome'un İptal Edilen İşlevi Geri Dönüyor
Chrome'un, soruna yol açtığı için geçici olarak iptal edilen yeni özelliğinin ne zaman tekrar hayatımıza döneceği belli oldu!
Google, bazı sitelerde otomatik başlayan sesli videoları susturan Chrome işlevini askıya almıştı. İşlevin Ekim ayında geri dönüş yapacağı anlaşıldı.
İşlevin amacı, videoları otomatik olarak başlatarak kullanıcıları rahatsız eden web sitelerini kontrol altına almak idi. Ancak Chrome'un yeni işlevi, web tabanlı birçok oyunu olumsuz etkiledi. Firma bu yüzden otomatik ses çalma engelleme işlevini askıya aldı. Bununla birlikte Chrome 66'yla gelen videoların otomatik yürütülmesini kapatma işlevi askıya alınmadı.
Chrome'un Twitter'daki geliştirici hesabından Çarşamba günü yapılan paylaşıma göre otomatik çalan sesleri engelleme işlevi, Ekim'de yayınlanması planlanan Chrome 70 ile birlikte geri dönecek.
Bu hamle, Google'ın web'i daha huzurlu bir yer haline getirme girişimlerinden ödün vermek istemediğini gösteriyor. Google bu konuda yalnız değil ve Mozilla Firefox, Apple Safari gibi tarayıcılar da videoları, sesleri, reklamları ve davranış izleme yazılımlarını engellemekte eskisinden daha katı davranıyorlar.
Zeynel A. Öztürk
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