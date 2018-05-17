Chrome'un Yeni Özelliği Şimdilik "Kapatıldı"

Chrome'un uzun süren bir bekleyişin ardından hayata geçirdiği özellik, çıkan sorunların ardından şimdilik "kapatıldı"

Chrome'un Ses Durdurma İşlevi Ertelendi

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