Chrome'un "Koyu Modu" Artık Çok Daha Yetenekli
Chrome'un gözlerinizi yormayan koyu modu, artık düşündüğümüzden çok daha fazlasını da yapabiliyor!
Uygulamaları koyu modda kullanmayı seviyorsanız, bu işi bir adım ileriye taşıyan Chrome'un yeni işlevini beğeneceksiniz. Chrome'un koyu modu artık sadece arayüzü değil, web sitelerini de karartabiliyor.
Chrome Beta'nın en son sürümü Chrome 76, "prefers-color-scheme" adlı bir CSS seçeneğiyle geliyor. Bu seçenek etkinleştirildiğinde beyaz arka plan gösteren siteler, siyah arka plana ve beyaz metne geçiş yapabiliyorlar. Bu işlev Chrome'un koyu mod tercihine bağlı olduğundan, başka bir ayar yapmanıza gerek kalmıyor.
Google, koyu mod konusunda diğer firmalardan yavaş davransa da işlevi Chrome 73'ün Android'deki beta sürümüne eklemiş, Windows'ta ise Chrome 74 beta'da işleve yer vermişti. Koyu mod şu an tüm büyük platformlarda, yani Android, Chrome OS, Linux, macOS ve Windows'ta kullanılıyor.
Chrome 76 beta'da başka önemli güncellemeler de bulunuyor. Bunlar arasında Flash'ın varsayılan olarak engellenmesi ve web sitelerinin artık Incognito modunda olduğunuzu algılayamaması var.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın