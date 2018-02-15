Chrome'un Reklam Engelleme İşlevi Böyle Çalışacak
Google, Chrome'un yeni "varsayılan olarak reklam engelleme" işlevinin nasıl çalışacağına açıklık getirdi!
- Zeynel A. Öztürk
Google, bugün devreye girecek reklam filtreleme işlevinin nasıl çalışacağıyla ilgili bir kılavuz yayınladı.
Kılavuza göre Google'ın reklam engelleme işlevi aslında tam anlamıyla bir reklam engelleyici gibi çalışmıyor. Firma, yapılan işlemi "reklam filtreleme" sözcüğü ile tanımlıyor. İşlev etkinleştirildiğinde Chrome, Coalition for Better Ads tarafından belirlenen Better Ads Standards'a uymayan reklamları otomatik olarak filtreliyor. Google'ın geçen sene Coalition for Better Ads'ın üyeleri arasına katıldığını hatırlatalım.
Better Ads Standards'a göre değerlendirilen web siteleri, "Geçer", "Uyarı" veya "Başarısız" puanlarından birini alacak. Başarısız olarak puanlandırılan web sitesindeki reklamlar, Chrome tarafından filtrelenecek. Bu durumda Chrome, kullanıcıya bir uyarı gösterecek ve kullanıcı, bu uyarı üzerinden isterse site için tüm reklamları tekrar etkinleştirebilecek.
Büyük oranda reklam gelirlerine dayanan bir firmanın reklamları engellemesi başta garip gibi görünebilir, ancak Google amacının tüm reklamları engellemek olmadığını, hatta filtreleme yapmayı bile amaçlamadığını söylüyor.
Google, "tüm kullanıcılar için web deneyimini geliştirmeyi" amaçladığını ve web sitelerini Better Ads Standards'a uymaya zorlamak istediğini söylüyor. Firmaya göre bu standartlara uymayan web sitelerinin yüzde 42'si, şu an reklam kalitesini artırarak standartlara uyumlu hale geldiler.
Google'ın amaçladığı şekilde çalışan bu filtreleme, hepimiz için içeriği daha kolay ulaşabildiğimiz daha iyi bir web deneyimi anlamına gelecek.
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