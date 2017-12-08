Chrome'un "Uygulama" Bölümü Kapandı!
Google, beklenen hamleyi yaptı ve Chrome için uzun zamandır devam eden bir dönemin resmi olarak kapandığını duyurdu!
Chrome Web Mağazası'nın uygulamalar bölümünün kapanacağını geçen sene Ağustos ayında öğrenmiştik. Google bu hamleyle artık kimsenin indirmediği Chrome uygulamalarını tamamen kapatmaya hazırlanıyordu. Firma bugün bekleneni yaptı ve Chrome Web Mağazası'ndaki uygulamalara olan erişimi kapattı.
Bu değişikliği 2018 başından itibaren bir başka değişiklik izleyecek ve PC'nizde yüklü olan Chrome uygulamaları, artık çalışmayacak. Bununla birlikte Chrome OS kullanıcıları uygulamalara erişebilecekler. Chrome eklentileri ve temaları ise elbette çalışmaya devam edecek.
Google, geliştiricileri masaüstü için farklı bir yöne çevirmek istiyor: Progresif web uygulamaları (PWA). Android'de bu senenin başlarında ortaya çıkan PWA, web sitelerine uygulama özellikleri getiriyor. Firma, PWA'yı 2018'in ortasında masaüstüne getirmeyi planlıyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın