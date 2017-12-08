Chrome'un "Uygulama" Bölümü Kapandı!

Google, beklenen hamleyi yaptı ve Chrome için uzun zamandır devam eden bir dönemin resmi olarak kapandığını duyurdu!

Chrome'un "Uygulama" Bölümü Kapandı!

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