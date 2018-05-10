Chrome, Bazı Web Oyunlarını da Susturdu

Chrome'un "bağırıp çağıran" siteleri susturan yeni sürümü, yanlışlıkla çalışan şeyleri de bozdu!

Chrome, Bazı Web Oyunlarını da Susturdu

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