Chrome, Bazı Web Oyunlarını da Susturdu
Chrome'un "bağırıp çağıran" siteleri susturan yeni sürümü, yanlışlıkla çalışan şeyleri de bozdu!
Google'ın bu hafta sonu yayınladığı Chrome güncellemesinde yer alan otomatik video çözümü, birçok web tabanlı oyunda soruna yol açtı.
Chrome'un yeni sürümü, sayfa açıldıktan sonra ses çıkaran ses nesnelerini otomatik olarak duraklatıyor. Bunun amacı, siteleri açtığınızda yüzünüze doğru bağırmaya başlayan siteleri susturmak. Ancak yeni işlevin bazı web tabanlı oyunların da sesini kapattığı iddia edildi.
Bir geliştirici, Google'ın duyurusunun yorum bölümünde "Şu anda geliştirdiğim üründe ses çalma temel bir özellik ve bu ürün, on binlerce ödemeli müşteriye sahip," dedi. Web tabanlı oyunların tekrar ses çıkarabilmesi için oyundan başlama işareti geldiğinde ses nesnesinin tekrar başlatılması gerekiyor.
Google, videoları otomatik yürütmeyle ilgili değişiklikleri geçen sene Eylül'de açıklamıştı ancak oyun geliştiricisi Andi McClure, Web Audio nesnesinin Şubat'a kadar Google belgelerine eklenmediğini söylüyor.
Nisan'da yayınlanan Chrome 66, otomatik olarak ses ve video çalan birçok siteyi susturmaya başlamıştı ancak tarayıcının otomatik yürütmeyi tamamen engellemediğini biliyoruz. Tarayıcı sesi kapatmak için sessiz göz atılan sitelerin bir listesini tutuyor ve sizin gezinti alışkanlıklarınıza da önem veriyor. Örneğin sıkça ziyaret ettiğiniz bir web sitesinde sesi hiç kapatmıyorsanız, bu site sustutulmuyor.
Zeynel A. Öztürk
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