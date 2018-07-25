Chrome'un Yeni Tasarımı İşte Böyle Olacak
Chrome kulanıyorsanız, yakında çok farklı bir tarayıcı görmeye hazırlanın! İşte bizi bekleyen yeni Chrome...
Google, yıllardır pek dokunmadığı Chrome tasarımını çok farklı bir görünümle yenilemeye hazırlanıyor.
Chrome, on sene önce piyasaya sürüldüğünden bu yana "ikizkenar yamuk" şekilli sekmelerini koruyor. Chrome Canary'de ortaya çıkan yeni sekmeler ise oldukça farklı görünüyor. Etkin sekme, yuvarlak hatlarıyla öne çıkarken diğer sekmelerin birer çizgiyle birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Bunların yanında yenilenen adres çubuğu, artık yuvarlanmış köşelere değil oval şekle sahip ve beyaz bir arka planın üzerinde duruyor. Görünümün Firefox'un 2013 ile 2017 arasında kullandığı Firefox Australis arayüzüne çok benzediğini söylemeden geçemeyeceğiz.
Ani tasarım değişiklikleri, popüler programlarda her zaman beklenen etkiyi oluşturmayabiliyor. 2015'te bir milyar kullanıcıyı geçen Chrome'un yenilikleri, muhtemelen aynı anda herkesi memnun edemeyecek ancak bu yenilikler, tarayıcının kullanımını kolaylaştırabilir.
Zeynel A. Öztürk
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