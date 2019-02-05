Chromium Tablanlı Edge'i Herkes Deneyebilecek
Edge'in Chromium tabanlı sürümünü denemek için sabırsızlananlara iyi bir haber var!
Microsoft'un kendi web tarayıcısı Edge'in rakibi Google'ın motoru Chromium ile yenileneceğini geçen sene öğrenmiştik. Şimdi ise tarayıcıyı herkesin test edebileceği ortaya çıktı.
Microsoft'un "Windows 10 Nisan 2019 Güncellemesi" gibi büyük güncellemeleri, genellikle "Windows Insider" programına kaydolanlara sunuluyor. Microsoft, Chromium tabanlı Edge'i duyurduğunda, tarayıcının aynı şekilde test edileceği düşünülmüştü. Ancak Techdowns'a göre Edge'in önizleme sürümü, ayrı bir indirme olarak sunulacak. Yani tarayıcının ön izleme sürümünü denemek için Windows 10'un Insider yapılarını indirmeniz gerekmeyecek.
Bu adım yerinde görünüyor çünkü çoğu kullanıcı, haklı sebeplerle Windows Insider olmak istemeyebilir. Windows Insider'lar birçok işlevi erkenden deneyebilseler de, çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Bu yüzden günlük bir kullanıcının kendini riske atmak istememesi gayet doğal. Chromuim tabanlı Edge ayrı bir indirme olarak sunulduğunda, sorunlu olması muhtemel bir işletim sistemini kullanmak zorunda kalmayacak, tarayıcıya odaklanabileceksiniz.
Bu şekilde Microsoft'un daha çok kullanıcıya ulaşıp, sorunları daha çabuk çözmesi ve istenen işlevleri daha çabuk eklemesi mümkün olacak. Nihayetinde Microsoft'un çok ihtiyacı olan iyi bir web tarayıcısı, ortaya çıkabilecek.
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