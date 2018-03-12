Chromuim Tabanlı 4 Alternatif Web Tarayıcısı!
Chrome'a alternatif bir web tarayıcısı arıyorsanız, onu tamamen terk etmek zorunda değilsiniz. İşte Chromium tabanlı 4 iyi alternatif...
- Zeynel A. Öztürk
Güçlü işlevleri ve geniş eklenti yelpazesi, Chrome'u şu sıralar neredeyse vazgeçilmez bir web tarayıcısı haline getiriyor. Ancak Chrome'un da bazı sorunları var; sistem kaynaklarını çok fazla kullanmak ve pili hızlı tüketmek gibi.
Peki Chrome'un teknolojisini kullanan farklı bir web tarayıcısı denemeye ne dersiniz? Chrome'un arkasındaki açık kaynak kodlu web tarayıcısı projesi Chromium'u kullanan tarayıcılar, çoğu zaman Chrome eklentilerini de destekliyorlar ve bizce denemeye değerler.
1. Vivaldi Browser
Opera'nın gittiği yönü beğenmeyen eski CEO'sunun fikri olan Vivaldi, tarayıcıdan çıkarılan işlevleri geri getiriyor ve uzman kullanıcılara hitap ediyor. Vivaldi'nin arayüzü, şu anki web sitesine göre değişen bir renk düzenine sahip. Tema değiştirebilme, sekmeleri konumlandırma ve başka birçok kişiselleştirme işlevi sunan Vivali, Chromium'u temel aldığı için Chrome Web Store'daki eklentilerin çoğunu destekliyor.
İndirin: Vivaldi Browser
2. Opera
Yıllardır piyasada olan Opera, hızlı erişim, sekmeli gezinti ve özel gezinti gibi birçok işlevin öncülüğünü yaptı. Tarayıcı 2013'te kendi Presto motorunu bırakarak Chromium projesinin bir parçası olarak geliştirilen Blink'e geçiş yapmıştı. Opera'nın web sayfalarını sıkıştırıp daha hızlı yükleyebilme, ücretsiz VPN gibi işlevleri bulunuyor.
İndirin:Opera
3. Opera Neon
Opera, geçen sene Blink'i temel alan deneysel bir web tarayıcısı yayınladı. Geleceğin web tarayıcılarının nasıl görüneceğini hayal eden Neon, ilk açıldığında sizi duvar kağıdınızla bütünleşen bir arka planla karşılıyor. Sekmeler ise dikdörtgen sekme çubuğu yerine dikey olarak dizili daireler olarak görünüyor.
İndirin: Opera Neon
4. Epic Browser
Epic, gizliliğe odaklanan bir web tarayıcısı ve her zaman "gizli gezinti" modunda açılıyor, çıkarken cookie'leri, geçmişi ve önbelleği temizliyor. Tarayıcı, adres çubuğundaki öneriler gibi Google'a veri gönderen işlevleri de kapatıyor.
İndirin: Epic Browser
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