Çiçek Hastalığına Yol Açan Ölümcül Virüs, Vikinglerden Gelmiş Olabilir

Sadece 20. Yüzyıl'da milyonlarca insanın ölümüne sebep olan çiçek hastalığının tarihi, bugüne dek bildiğimizden çok daha eskilere dayanıyormuş.

30 Temmuz 2020 15:00

Levent Öztürk