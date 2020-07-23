Dünya küplerden oluşuyor teorisi gerçekmiş! Platon'un teorisi doğrulandı

Bundan uzun yıllar önce Yunan filozof Platon, Dünya'nın yapı taşının şeklinin küp olduğu teorisini ortaya çıkarmıştı. Bilim insanları bu teoriyi araştırmaya karar verdi ve teori doğrulandı.