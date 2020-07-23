Dünya küplerden oluşuyor teorisi gerçekmiş! Platon'un teorisi doğrulandı

Yunan filozof Platon, yaşadığı dönemde Dünya ile ilgili ilginç teoriler sunmuştu. Bunlardan biri de küplerle ilgiliydi. Buna göre Dünya beş farklı maddeden oluşuyordu; hava, ateş, su, toprak ve evren...
Platon'un Küp Teorisi
Teoriye göre, her platonik şeklin kendine ait bir geometrisi vardı. Dünyanın yapı taşının şekli ise küptü.
Araştırmalar Platon'un Teorisini Doğruladı
Pennsylvania Üniversitesi, Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi ve Debrecen Üniversitesi'nden bilim insanları, Platon'un bu teorisini doğrulayan bir araştırmaya imza attı. Proceedings of the National Academy of Sciences'ta yayınlanan araştırmaya göre yeni modellemede Dünya'nın ortalama şeklinin küp olduğu ifade edildi.
Bu yeni modelleme, üç yıllık teorik bir çalışma sonucu oluşturuldu. Oluşturulan model ile Dünya'nın ortalama şekli tespit edilmeye ve Platon'un haklılığı araştırılmaya başlandı.
Modelin mantığı şu şekilde; üç boyutlu bir yüzeyi ikiye bölün. Elinizde kalan her parçayı iki bölmeye devam edin. Sonuçlar değişken olsa da ortalamaya bakıldığında en fazla karşılaşılan şekil bir küp oluyor.
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