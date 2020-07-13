Çift Kanal Wi-Fi Hızı Arttıracak ve Daha Az Gecikmeye Neden Olacak

Edgewater Wireless: "Wi-Fi hızlarını arttırmak için yeni standarda ihtiyacımız yok, ihtiyacımız olan tek şey MCSR Çift Kanal teknolojisi"

  • Ercan Uğurlu
Çift Kanal Wi-Fi Hızı Arttıracak

Wi-Fi teknolojisi bundan 20 yıl önce piyasaya sürüldüğünden bu yana çok yol kat etti ve bu süre içinde bant genişliği artarken, gecikmeler de olabildiğince düştü. Resmi Wi-Fi Konsorsiyumu yeni standartlar geliştirmeye devam ediyor ve bunlardan biri de son dönemde artık kullanımına başlanmış olan Wi-Fi 802.11ax standartdı veya yaygın adıyla Wi-Fi 6.

Wi-Fi 6, şu an için gelinen son nokta olsa da, elbette kablosuz bağlantı teknolojisinin evrimi sürecek. Ancak Edgewater Wireless adındaki şirketin iddiası olan Çift Kanallı Wi-Fi teknolojisi, yeni standarda geçmeden de indirme hızlarını arttırabileceğini ve gecikmeyi azaltabileceğini iddia ediyor.

Genellikle Wi-Fi ağları verileri hem uplink hem downlink için kullanılan çift yönlü radyo kanalları üzerinden aktarır.  Günümüzde en son Wi-Fi standardı ile çok yönlü ve  veri iletimi mümkünken, Edgewater Wireless'a göre bunun için Wi-Fi standardını güncellemeye gerek yok.

Şirketin üzerinde durduğu Spectrum Slicinfg MCSR Çift Kanal teknolojisi, standart 802.11 kanalına ek olarak çift kanallı Wi-Fi standardı ile mevcut cihazlardaki teknolojiyi güncellemeden de daha hızlı veri hızlarına ulaşabilme olanağı tanıdığını iddia ediyor. CableLabs'a göre bu teknoloji gerçek veri aktarım hızlarını 12 kata kadar arttırabiliyor.

MCSR teknolojisine sahip Çift Kanallı Wi-Fi'dan yararlanmak için ise onu destekleyen bir erişim noktasına ihtiyacınız var.

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