En sıkı izleyiciler bile fark edemiyor! Truman Show'daki gizli detaylar

1990'ların efsane filmlerinden biri The Truman Show. Hem konusu, hem de verdiği mesajla hafızalara kazındı. Peki küçük hilelerin olduğu, yapım ekibinin muzip zekasını kullandığı muhteşem filmde, sizin bile fark etmediğiniz ayrıntılar olduğunu biliyor muydunuz?