Günde 22 saat oyun oynayan çocuğun kolu felç oldu! Hayret verici ayrıntılar

Çin'de 9. sınıf öğrencisi koronavirüs sebebi ile okulların kapanmasının ardından kendisini oyuna verdi. Bir ay boyunca her gün 22 saat boyunca oyun oynayan 15 yaşındaki bir çocuğun kolu felç oldu. İyileşip iyileşemeyeceği ise henüz belirsiz...