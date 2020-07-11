Günde 22 saat oyun oynayan çocuğun kolu felç oldu! Hayret verici ayrıntılar

Çin'deki 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi, koronavirüs nedeniyle okul kapandıktan sonra evde kalıyordu. Bir ay aşırı bilgisayar oyunları oynayarak geçirdi ve günde sadece iki saat uyudu. Bir aydır bilgisayar oyunları oynadıktan sonra sol kolunu ve elini hareket ettiremedi. Daha sonra durduk yere baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.
AİLESİNE ÇEVRİMİÇİ DERS ALDIĞINI SÖYLEDİ
15 yaşındaki çocuk Guangxi'de bulunan sağlık merkezinde tedavi altına alındı.9. sınıf öğrencisi, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'deki okulların kapatılmasından sonra Şubat ayından beri evde kalıyordu. Xiaobin adlı çocuğun annesi oğlunun zamanının çoğunu yatak odasında geçirdiğini söyledi. Ailesi ne yaptığını sorduğunda, çocuk çevrimiçi ders aldığını söyledi.
Gazeteciler konuşan anne baba ise kapıları, pencereleri kapatıp orada ne yaptığı hakkında hiçbir fikrimiz yoktu dedi. Daha sonra anne, Xiaobin'in günde yaklaşık 22 saat boyunca kesintisiz bilgisayar oyunları oynadığını keşfetti.
ÇOCUĞA İNME TEŞHİSİ KONULDU
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan bir habere göre doktorlar, çocuğun kolunun felç olduğu sonucuna ulaştı. Detaylı taramadan geçtikten sonra Xiaobin'e serebral inme teşhisi konuldu. Ayrıca sol kolunda ve elinde hissi kaybetti.
Hastanedeki beyin uzmanı olan Dr.Li, çocuğun durumunun, aşırı derecede bilgisayar oyunu oynamak ve geç kalmak için sağlıksız yaşam tarzından kaynaklandığını söyledi. Baş terapist olan Dr Jin ise Xiaobin'in tamamen iyileşip iyileşemeyeceğini belirlemenin zor olduğunu aktardı.
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