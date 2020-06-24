Çıkartılabilen Pil, Galaxy A01 Core ile "Geri Döndü"

Samsung'un çıkartılan pille geleceği konuşulan telefonunun hangisi olacağı, sonunda anlaşıldı. Galaxy A01 Core, Core serisinin de geri dönüşü anlamına geliyor.

Çıkartılabilen Pil, Galaxy A01 Core ile Geri Döndü

Bluetooth tarafından Yeni yayınlanan bir sertifika, çıkartılabilir pil ve SM-A013F model adıyla bilinen Samusng telefonunun Galaxy A01 Core olarak piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı.

Samsung'un Core etiketini bütçeye uygun telefonlara eklediği biliniyor. Bu ismi taşıyan son telefon, 2018'de çıkan Galaxy J2 Core'un yeniden piyasaya sürülen sürümü Galaxy J2 Core 2020 idi. Bunun yanında 2018'de satışa sunulan ilk Galaxy J2 Core'nin ardından bir Galaxy A2 Core da tanıtılmıştı. Tüm bu telefonların ortak özelliği, birer çıkartılabilir pil ile gelmeleriydi. Galaxy A01 Core da ismine sadık kalarak bir çıkartılabilir pil ile gelecek.

Dolayısıyla bazı beklentilerin aksine Samsung, çıkartılabilir pili orta seviye telefonlara geri getirmiyor gibi görünüyor. Galaxy A01 Core'un bir MediaTek MT6739WW işlemci, 1GB RAM, 3.000mAh pil ve Android 10 ile gelmesi bekleniyor.

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