Apple'dan Şaşırtan Gaf: macOS Big Sur, macOS "Bug Sur" Oldu

Apple'ın yeni macOS sürümü Big Sur'un tanıtımı esnasında (muhtemelen) küçük bir yazım hatasıyla, işletim sisteminin adını "Bug Sur" şeklinde yazdı. Bug sur adı, bazılarında işletim sisteminin hatalarla dolu olduğu izlenimini bırakmış olabilir.
Yazım hatası, Apple'ın beta yazılımlarını test etmek için kaydolanlara gönderilen epostada yer alıyordu. Bununla birlikte eposta içerisindeki grafikte yazılımın ismi doğru yazılmıştı.
Big Sur ismi, Kaliforniya'nın Sierra Nevada, Catalina Island ve Mojave Desert gibi doğal bölgelerinden geliyor. macOS Big Sur, yenilenen kullanıcı arayüzü stiliyle iPadOS'a daha çok benziyor. Yeni sürümün en önemli özelliklerinden bir tanesi, Apple'ın yeni ARM yongalı Mac'lerini destekleyecek olması.
Son olarak macOS Big Sur, yaklaşık 19 senede 10.0'dan 10.15'e uzanan sürüm numarası düzenini sonunda macOS 11'e taşıyor.
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