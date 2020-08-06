Çin'de bu kez de bunyavirüs alarmı verildi! Nedir bu bunyavirüs?

Çin'de kene ısırıklarıyla geçen bunyavirüsün yeniden ortaya çıktığı ve şimdiye kadar yedi kişiyi öldürdüğü açıklandı. Peki, bunyavirüs nedir? Nasıl bulaşıyor? Bunyavirüs hakkında neler biliyoruz? İşte detaylar