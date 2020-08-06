Çin'de bu kez de bunyavirüs alarmı verildi! Nedir bu bunyavirüs?

Çin'de kene ısırıklarıyla geçen bunyavirüsün yeniden ortaya çıktığı ve şimdiye kadar yedi kişiyi öldürdüğü açıklandı. Peki, bunyavirüs nedir? Nasıl bulaşıyor? Bunyavirüs hakkında neler biliyoruz? İşte detaylar

Çin de bu kez de Bunya Virüs alarmı verildi!

Koronavirüs pandemisi devam ederken Çin'de, kene tarafından ısırıldıktan sonra bulaşması muhtemel bunyavirüsün (SFTS) yeniden ortaya çıktığı; 60'tan fazla kişiye bulaştığı ve en az yedisini öldürdüğü rapor edildi. Basında çıkan haberlere göre, Doğu Çin'in Jiangsu Eyaletindeki 37'den fazla kişiye SFTS Virüsü bulaştı, ardından yine Doğu Çin'in Anhui Eyaletinde 23 kişide bu virüs görüldü. Peki, bunyavirüs nedir? Nasıl bulaşıyor?

BUNYAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Jiangsu'nun başkenti olan Nanjing'de, virüsün bulaştığı Wang isimli bir kadın, ateş, öksürük gibi semptomlarla hastaneye kaldırıldı. Doktorlar vücudunun içinde lökosit düşüklüğü tespit etti. Bir aylık tedaviden sonra Wang hastaneden taburcu edildi. Ancak aynı virüsün, Anhui ve Doğu Çin'in Zhejiang Eyaletinde en az yedi kişiyi öldüğünü bildirildi.

YENİ BİR VİRÜS DEĞİL

SFTS Virüsü yeni bir virüs değil. Çin, 2011 yılında bu virüsün patojenini izole etmişti ve bu virüs Bunya kategorisine ait. Virologlar virüsün insanlara keneler yoluyla geçebileceğine ve virüsün insanlar arasında bulaşabileceğine inanıyorlar. Zhejiang Üniversitesi'nden doktor Sheng Jifang, insandan insana bulaşma olasılığının dışlanamayacağını söyledi; Hastaların virüsü kan veya mukoza yoluyla diğerine geçirebileceğini belirtti.

Doktorlar, kene ısırıklarının ana iletim yolu olduğu konusunda uyarıda bulunuyor ve insanlar temkinli olduğu sürece bulaşma olasılığından korkulmaması gerektiğini belirtiyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dayanıklılığın Yeni Tanımı: LG K61 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 6 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda akıllı drone, HI-LEVEL TV sürprizi
Happy Education Academy, dijital pazarlama eğitimleri verecek
Atiye 2. sezon ne zaman, hangi tarihte? Atiye 3. sezon çekimleri başladı
BİM 7 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Dijitsu TV fırsatı
Günün En çok Okunanları
Samsung Galaxy Note 20 Elimizde! İşte Galaxy Note 20 Ultra Ön İncelemesi!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? sorusuna yanıt geldi
Çin'de bu kez de bunyavirüs alarmı verildi! Nedir bu bunyavirüs?
PlayStation 5'in Fiyatı Bir Kez Daha "Göründü"
TCL 10 Pro Satışa Çıktı! İşte TCL 10 Pro Özellikleri ve Fiyatı!

 

 