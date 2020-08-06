Çin'de bu kez de bunyavirüs alarmı verildi! Nedir bu bunyavirüs?

Koronavirüs pandemisi devam ederken Çin'de, kene tarafından ısırıldıktan sonra bulaşması muhtemel bunyavirüsün (SFTS) yeniden ortaya çıktığı; 60'tan fazla kişiye bulaştığı ve en az yedisini öldürdüğü rapor edildi. Basında çıkan haberlere göre, Doğu Çin'in Jiangsu Eyaletindeki 37'den fazla kişiye SFTS Virüsü bulaştı, ardından yine Doğu Çin'in Anhui Eyaletinde 23 kişide bu virüs görüldü. Peki, bunyavirüs nedir? Nasıl bulaşıyor?
BUNYAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
Jiangsu'nun başkenti olan Nanjing'de, virüsün bulaştığı Wang isimli bir kadın, ateş, öksürük gibi semptomlarla hastaneye kaldırıldı. Doktorlar vücudunun içinde lökosit düşüklüğü tespit etti. Bir aylık tedaviden sonra Wang hastaneden taburcu edildi. Ancak aynı virüsün, Anhui ve Doğu Çin'in Zhejiang Eyaletinde en az yedi kişiyi öldüğünü bildirildi.
YENİ BİR VİRÜS DEĞİL
SFTS Virüsü yeni bir virüs değil. Çin, 2011 yılında bu virüsün patojenini izole etmişti ve bu virüs Bunya kategorisine ait. Virologlar virüsün insanlara keneler yoluyla geçebileceğine ve virüsün insanlar arasında bulaşabileceğine inanıyorlar. Zhejiang Üniversitesi'nden doktor Sheng Jifang, insandan insana bulaşma olasılığının dışlanamayacağını söyledi; Hastaların virüsü kan veya mukoza yoluyla diğerine geçirebileceğini belirtti.
Doktorlar, kene ısırıklarının ana iletim yolu olduğu konusunda uyarıda bulunuyor ve insanlar temkinli olduğu sürece bulaşma olasılığından korkulmaması gerektiğini belirtiyor.
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