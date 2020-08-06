ABD koronavirüsün ardından şimdi de zombi böcek tehlikesi ile karşı karşıya

Koronavirüs salgınının yoğun olarak yaşandığı ülkeler arasında yer alan ABD şimdi de zombi ağustos böceği tehlikesi altında. Parazit bir mantar tarafından enfekte edilen bu böcekler, çevredeki canlı popülasyonuna tehlike arz ediyor...