ABD koronavirüsün ardından şimdi de zombi böcek tehlikesi ile karşı karşıya

Dünya bu sıralar zor ve tuhaf bir dönemden geçiyor. Koronavirüs salgını tüm dünyayı sarmışken şimdi de araştırmacılar ABD'de yeni bir ağustos böceği keşfetti.
PLOS Pathogens'de yayımlanan araştırmada "zombi ağustosböceği" olarak adlandırılan bu böceklerin, halüsinojenik mantarlarda bulunanlara benzer kimyasallar içeren saykodelik bir mantar olan Massospora'nın etkisi altında olduğu belirtildi.
Massaspora, böceklerin zihinleri kontrol ediyor ve onları üremeye zorlayarak enfekte böcek sayısının artmasını sağlıyor.
VÜCUDUN ÜÇTE BİRİNİ YOK EDİYOR
Çalışmanın ortak yazarı Brian Lovett, Massospora sporlarının ilk olarak ağustosböceğinin cinsel organlarını, kalçalarını ve karınlarını yiyerek vücudunun üçte birini yok ettiğini söyledi. Daha sonra üreme amacıyla diğer ağustos böcekleri birbirine yaklaştığında sporlar diğerlerine taşınıyor.
KEŞFEDİLEN ÜÇÜNCÜ AĞUSTOS BÖCEĞİ TOPLULUĞU
Çalışma yazarı Matthew Kasson'a göre, Haziran ayında üniversite araştırmacıları tarafından Batı Virginia'da bulunan enfekte ağustos böcekleri, Massospora tarafından enfekte olduğu keşfedilen üçüncü ağustos böceği topluluğu.
YAŞAM DÖNGÜLERİ UZUN OLDUĞU İÇİN ARAŞTIRILMASI GÜÇ
Ağustos böcekleri 13 veya 17 yıllık bir yaşam döngüsüne sahip olduklarından ve on yıldan fazla bir süre sonra ortaya çıkana kadar yeraltında yaşadıkları için, Massospora'nın bu türleri nasıl etkilediğini incelemek çok zor olabilir.
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