Çin'de Domuza Bungee Jumping İşkencesi

Çin'de bir parkta, bir domuza zorla bungee jumping yaptırılması, insanlık duygularını sızlattı! İşte yaşananlar ve rahatsız edici görüntüler...

Çin'de Domuza Bungee Jumping İşkencesi

Çindeki bir tema parkı, bir domuzu bungee jumping'e zorlamasıyla sert eleştirilerin hedefi oldu.

Güneybatı Çin'de Chongqing'de bulunan bir tema parkından paylaşılan videoda birkaç adamın bir domuzu bir demir çubuğa bağladıkları, ardından 68 metre yüksekliğindeki bir platforma çıkarttıkları gözleniyor. Domuz, platforma çıkarıldıktan sonar bungee halatlarıyla bağlanıyor ve domuza bir pelerin giydiriliyor. Bunun ardından domuz, aşağı itiliyor.

Yayınlanan ilk videoda izleyenlerin kahkahalar attığı ve kendinden geçtiği, bu sırada domuzun korkudan çığlıklar attığı gözleniyor. Bir süre sallanan domuz, sonunda bungee görevlileri tarafından yukarı çekiliyor.

18 Ocak'ta gerçekleşen "gösterinin" Çince sosyal platform Weibo'da paylaşılmasıyla büyük tepki çektiği söyleniyor. İnsanlar, yaşananları "iğrenç" ve "işkence" gibi sözcüklerle nitelendirirken yerel raporlar, hayvanın yaşananlardan sonra bir kesimhaneye gönderildiğini söylüyor.

Tepkilerin ardından parkın halkla ilişkiler yetkilisi, yapılanların "bir miktar eğlence" olduğunu ve kesilmeye giden domuzların bir miktar şok yaşamasının "normal" olduğunu söyledi.

Birkaç hayvan hakları grubu, yapılanlar üzerine hayvanlara zulüm yasalarının uygulanmasını istedi, ancak bu tür yasalar Çin'de şu an bulunmuyor.

Videonun rahatsız edici olduğunu söyleyelim.

Tourist attraction had pig do bungee jumping for celebration, angering netizensTourist attraction had pig do bungee jumping for celebration, angering netizens
Subscribe to our YouTube channel to get day-to-day video coverage of what’s going on in China and beyond! Netizens in #China are outraged after seeing a tourist attraction in Chongqing had a 75kg pig do #bungeejumping to celebrate the attraction’s opening. Following criticisms of #animalabuse, the attraction has issued a public apology. bit.ly/2R5DR5e   Follow us on Twitter: Follow us on Facebook:

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